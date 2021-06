Domenica In, Mara Venier sull’intervento: “Ho subito un piccolo trauma”

La conduttrice di Domenica In Mara Venier, durante la trasmissione ha raccontato a cuore aperto la difficile settimana appena trascorsa.

A seguito della difficile settimana appena vissuta, la conduttrice di Domenica In Mara Venier ha raccontato i problemi che ha dovuto affrontare a seguito di un problema ai denti che l’ha portata in questi ultimi giorni ad essere operata per ben due volte.

Ad ogni modo la conduttrice ha rassicurato il pubblico mettendo in evidenza come sia stato importante per lei essere presente in trasmissione “Non so quanto tempo ci vorrà, ma per me era importante essere qua oggi”, le parole di Mara Venier con il sorriso e quello di stile semplice e familiare da sempre un suo tratto indistinguibile.

Mara Venier intervento, “Volevo essere qua”

“Grazie a tutti, ho un rapporto con il pubblico e non riesco a nascondere niente.

Ho difficoltà a parlare oggi, ma volevo essere qua”, queste le parole in apertura della signora della domenica Mara Venier che in apertura della puntata di Domenica In ha aggiornato il suo pubblicando raccontando cosa è successo durante questa settimana così complicata. Mara Venier ha fatto raccontato di aver subito due interventi di cui uno presso l’ospedale Umberto I al quale si è sottoposta venerdì 4 giugno. A tal proposito la conduttrice ha ringraziato il medico Valentino Valentini che l’ha seguita.

Mara Venier intervento, “Ho avuto una settimana difficile”

A tal proposito la nota conduttrice di Domenica In ha raccontato alcune delle criticità che si è trovata ad affrontare aggiungendo spiegando come durante l’intervento al quale si è sottoposta presso un dentista di Roma qualcosa sia andato storto. “Ho avuto una settimana difficile, sono stata operata due volte ai denti. Lunedì ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma, nei giorni successivi qualcosa non è andato bene e sono dovuta andare dal professor Valentino Valentini che ringrazio, un medico maxillofacciale del Policlinico Umberto I che mi ha operato venerdì per risolvere qualche problema”.

Mara Venier intervento, “Non so quanto ci vorrà”

Mara Venier ha infine concluso il suo discorso introduttivo raccontando con quella familiarità che il pubblico ha imparato ad amare, come per lei fosse importante essere presente in studio. “Non so quanto tempo ci vorrà, ma per me era importante essere qua oggi e superare anche dal punto di vista psicologico un piccolo trauma che ho subito”, infine Mara Venier ha ironizzato parlando di come il mese di giugno non le porti bene: “Giugno non mi porta bene, l’anno scorso avevo il piede rotto. Voi non vi preoccupate se per caso non parlo più… è perché qualcosa può darmi fastidio. Tanto poi mi riprendo”.