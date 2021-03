Mara Venier ha confermato che sarà al timone di Domenica In anche per la prossima edizione dello show.

Mara Venier ha smentito le voci in circolazione circa il suo presunto addio a Domenica In e ha confermato che sarà presente anche nella prossima edizione dello show.

Mara Venier e Domenica In: la confessione

Mara Venier ha messo a tacere le voci in circolazioni sul suo presunto addio a Domenica In (voci per altro riprese via social anche da suo marito, Nicola Carraro) e ha confermato che sarà ancora una volta al timone del programma: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero.

Quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”, ha dichiarato la conduttrice, attualmente impegnata nella stesura di un libro dedicato al suo rapporto con la madre (affetta da Alzheimer e scomparsa alcuni anni fa). Stando ai rumor in circolazione la conduttrice sarà anche al timone de Lo Zecchino d’Oro al fianco del collega Carlo Conti.

Il programma era stato rinviato lo scorso novembre a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda il libro dedicato a sua madre (il cui titolo dovrebbe essere Mamma, ti ricordi di me?) la conduttrice ha rivelato che scriverlo, e quindi ripercorrere il dramma degli ultimi anni di vita di sua madre, sarebbe per lei estremamente doloroso: “E’ un dolore troppo grande, non sono nemmeno convinta di volerlo finire”, ha confessato.

In passato lei stessa ha più volte parlato del suo dolore per aver perso sua madre, a cui era estremamente legata.