Mara Venier, i tradimenti di Jerry Calà: “Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”

Mara Venier ha confessato di esser stata tradita da Jerry Calà nel giorno delle loro nozze. L'attore ha fatto chiarezza sulla questione.

In occasione del suo 70esimo compleanno Jerry Calà ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con la sua ex moglie, Mara Venier, e i suoi numerosi tradimenti.

Mara Venier: i tradimenti di Jerry Calà

Oggi Mara Venier e Jerry Calà hanno un ottimo rapporto, ma in passato fu la stessa conduttrice a rivelare di aver lasciato l’attore per via dei suoi numerosi tradimenti, di cui uno persino nel giorno delle loro nozze, quando la conduttrice lo avrebbe sorpreso in bagno a parlare “fitto fitto” con un’altra donna.

“Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”, confessò lei al salotto tv di Silvia Toffanin.

Mara Venier: la versione di Jerry Calà

In seguito Jerry Calà ha smentito di averla tradita il giorno del suo matrimonio, anche se ha confermato che la conduttrice lo avrebbe picchiato sorprendendolo in un bagno a parlare con una ragazza. “Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda! Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino.

E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”, ha dichiarato Jerry Calà, che in merito all’episodio citato dalla conduttrice ha confessato: “Mi ha beccato che ha parlato con una fitto fitto in bagno. Non che ci facevo cose. Invoco la Var, la moviola in campo. Stavo parlando fitto fitto. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con una.

Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai”.

Mara Venier e Jerry Calà: i rapporti oggi

Nonostante i tradimenti e la fine del loro matrimonio, oggi Jerry Calà e Mara Venier hanno uno splendido rapporto. Mentre l’attore ha definito lei “la donna più importante della sua vita”, la conduttrice ha dichiarato di considerarlo un ottimo amico e suo confidente “Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici.

Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità”, ha dichiarato Calà in merito al suo rapporto con Mara Venier.