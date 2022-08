Con la conferma scontata che anche a settembre "Domenica In" sarà sua la splendida Mara Venier vola in vacanza nella villa da sogno di Santo Domingo

Mara Venier in vacanza nella villa da sogno di Santo Domingo, la signora di Rai1 si concede un meritato riposo con il marito Nicola Carraro ed il nipotino. La conduttrice che è reduce da un’ennesima edizione sfavillante di Domenica In, ha deciso staccare e di partire per la Repubblica Dominicana.

Mara Venier in vacanza a Santo Domingo

A Mara è già stato confermato che anche la prossima edizione del contenitore principe domenicale della Rai sarà affidata a lei con la prima puntata prevista l’11 settembre 2022. E per coprire quello spazio temporale Mara è volata a Santo Domingo dal marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro e dal nipotino di 5 anni Claudio, figlio del secondogenito Paolo, nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi.

Arriva Mara e Nicola pulisce tutto

Ovvio che l’arrivo di Mara non poteva che riaprire i mitici siparietti con Nicola sulle pulizie domestiche, tanto che Nicola con l’aiuto di una persona di fiducia le ha fatto trovare la splendida villa in condizioni di assoluta nettezza (“è finita la pace”, avrebbe sentenziato con rassegnazione). La villa è a due piani con pavimento in marmo, piscina ed affaccio sullo splendido mare dominicano, una vera oasi di pace e della serenità.