Mara Venier torna a parlare della caduta: “Poteva andare peggio ma sono ancora qua”

Mara Venier a Domenica In: "Ho corna dappertutto".

Di recente, Mara Venier è stata vittima di una brutta caduta nel corso di Domenica In. Non è la prima volta, in quanto già tempo fa la nota conduttrice veneta cadde dalle scale fratturandosi un piede. Una serie di sfortunati eventi che gli autori del programma domenicale di Rai1 hanno proposto in un filmato trasmesso a inizio puntata.

Mara Venier: “Ringrazio davvero tutti quanti”

Mara Venier ha dichiarato nella puntata di Domenica In del 28 novembre: “Voglio ringraziare tutto lo studio che mi è stato vicino domenica scorsa, ringrazio davvero tutti quanti coloro che sono stati con me fino a sera per capire come evolveva la caduta”.

Il bernoccolo di Mara Venier

Riferendosi al bernoccolo che ha in testa e che di recente ha mostrato sui social, Mara Venier ha scherzosamente chiamato in causa suo marito, Nicola Carraro: “Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali un bel paio di corna”.

Mara Venier si consola

Mara Venier ha voluto essere positiva fino in fondo, terminando il suo monologo con queste parole: “Poteva andare peggio, ma sono ancora qua”. Ha in seguito introdotto gli ospiti in studio. Tra questi ricordiamo Bobby Solo e Sabrina Salerno.