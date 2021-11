Ballando con le Stelle: Iannone sfoggia i muscoli nel tango, ma delude la giuria

Le fan di Andrea Iannone in visibilio per i muscoli mostrati a Ballando con le Stelle: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 27 novembre 2021.

La puntata di sabato 27 novembre 2021 di Ballando con le Stelle ha messo a dura prova i concorrenti in gara, che sono stati messi di fronte ad inaspettati duelli a colpi di passi di danza.

Tra i concorrenti in gara anche Andrea Iannone in coppia con la ballerina professionista Lucrezia Lando, entrambi sono stati chiamati ad improvvisare un tango sul tema della passione.

In quest’occasione il motociclista ha mostrato i muscoli e ha lasciato di stucco le sue ammiratrici.

Ballando con le Stelle, Iannone mostra i muscoli nel tango con Lucrezia Lando

Alvise Rigo e Tove Villfor contro Andrea Iannone e Lucrezia Lando, questa una delle sfide che si è disputata tra i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle, nella prima serata di sabato 27 novembre 2021.

In quest’occasione il pilota motociclistico italiano, Andrea Iannone, ha stupito le sue ammiratrici presenti in studio e quelle che lo seguivano da casa, mostrando i suoi muscoli e danzando a petto nudo, in un tango incentrato sul tema della passione.

Ballando con le Stelle, Iannone mostra i muscoli ma non convince la giuria

Nonostante la scelta di danzare a petto nudo e con i muscoli ben in vista abbia mandato in visibilio le numerose fan di Andrea Iannone, la scelta in questione non è servita molto ad aiutare il motociclista a convincere la giuria in merito alla performance di tango.

Questo il commento di Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando, in merito all’esibizione di Iannone e della Lando:

“Sinceramente sono delusa, non ho visto nessuna passione”.

Ballando con le Stelle, Iannone e Lando vincono la sfida: merito dei muscoli in vista?

Nonostante la giuria di Ballando con le Stelle non sia stata catturata dal fuoco della passione espressa da Andrea Iannone e Lucrezia Lando con il loro tango, alla fine gli stessi giurati hanno scelto di assegnare la vittoria della sfida proprio al motociclista e alla sua partner, ma soltanto perchè rispetto al rivale Alvise Rigo, la coppia ha espresso in modo più autentico il tema della passione.