Tra Iannone e la maestra Lucrezia c'è sempre più feeling. Che ci sia qualcosa in più oltre al ballo?

La sesta puntata di Ballando con le Stelle ha visto come sempre sfidarsi i vari concorrenti accompagnati dai loro insegnanti con cui ormai hanno stretto un forte legame. Una coppia, in particolare, sembra molto affiatata.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sempre più vicini

Che tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, concorrente e maestra del programma Ballando con le Stelle, ci fosse un buon feeling lo si era capito già dalle prime puntate. Essenziale nel programma, infatti, il rapporto di fiducia tra insegnante e concorrente, per una buona riuscita della performance. Tra il pilota e la ballerina, però, pare esserci un’intesa più che in altre coppie. Lo si vede dall’ennesimo sguardo di complicità tra i due, che non è sfuggito al pubblico anche in questa puntata.

Iannone e Lucrezia Lando, l’esibizione dei due

Andrea Iannone sta imparando sempre di più a “lasciarsi andare”, grazie all’aiuto della maestra Lucrezia. Lo ha dimostrato durante l’esibizione improvvisata, in cui si è letteralmente “sciolto” , lasciando i giudici a bocca aperta per i suoi movimenti meno ingessati. Anche l’esibizione preparata in settimana, molto intensa, ha dimostrato che tra i due c’è molta intesa e anche una grande attrazione fisica.

Lo dimostra la vicinanza delle loro bocche nel finale, che sembrano quasi sfiorarsi.

Iannone e Lucrezia Lando, definiti “sposini” dai giudici

L’intesa molto forte tra Iannone e Lucrezia Lando non è sfuggita ai giudici, che hanno lanciato una frecciatina a riguardo definendoli una coppia di sposini. Anche se, per Iannone, la sfida è ancora da vincere: deve dimostrarsi ancora meno “ingessato”. Ci penserà sicuramente Lucrezia, anche se è già a buon punto: di lei Andrea si fida ciecamente.