Come fanno i concorrenti del GF Vip a sfoggiare look sempre diversi malgrado la loro lunga permanenza forzosa nella casa più spiata d'Italia

Come fanno i concorrenti del GF Vip a sfoggiare look sempre diversi? La domanda se la sono posta in molti, anche a contare alcuni exploit delle precedenti edizioni che avevano instillato il dubbio. E a fugare il dubbio ed a svelare il segreto di quei guardaroba fornitissimi è stato il designer Matteo Evandro Manzini.

Gf Vip e look sempre diversi: come è possibile che accada e chi svela il “segreto”

Lo stilista dell’omonimo brand e stylist di Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella casa lo ha fatto durante un’intervista rilasciata a Fanpage. Il punto era semplice: questa in corso è l’edizione in assoluto più lunga del Gf Vip, si concluderà a marzo ed è difficile pensare che ciascun concorrente abbia messo in cantiere, sulla scorta della possibilità di vincere, l’ingresso in cada di casse e casse di abiti.

Il designer Manzini e il “trucco” per cui al Gf Vip arrivano look sempre diversi

Eppure ad ogni puntata i look dei concorrenti cambiano e sono sempre sontuosi e “a la page”. Com’è possibile? Lo ha spiegato Matteo Manzini, che dopo aver curato il look di Giulia Salemi l’anno scorso quest’anno ha Soleil e Sophie “in scuderia”. Non tutti i capi sono all’interno della casa, semplicemente arrivano.

Le incognite sulla permanenza al Gf Vip e la soluzione dei look sempre diversi

Ha spiegato Manzini: “Noi non sappiamo quanto staranno dentro, ci sono troppe incognite nello scegliere prima tutti i look e poi non avrebbero valigie così grandi da contenere tutti quei capi”.

Quindi di settimana in settimana gli stylist scelgono i look e gli outfit definiti: gli stessi poi vengono fatti entrare nella casa dopo una serie di controlli.