Sulle voci di una presunta relazione tra Damiano David e Belen Rodriguez ha parlato il diretto interessato: "Sto leggendo ca***te"

Un nuovo gossip sta facendo impazzire il web: ci sarebbe del tenero tra Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez? Dal cantante arriva un commento.

Damiano-Belen, c’è del tenero?

Le chiacchere più gustose delle ultime ore riguardano una possibile nuova love story tra due vip ben conosciuti nel mondo dello spettacolo: Damiano, frontman dei Maneskin e la showgirl argentina Belen Rodriguez.

A lanciare il gossip è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha dichiarato, seppur un po’ perplessa: “Questo è quello che si vocifera nell’ambiente”. Se le voci fossero vere, quindi, ci sarebbe del tenero tra Belen, attualemente in crisi col compagno Antonino Spinalbese, e Damiano, fidanzato con Giorgia Soleri.

La storia su instagram di Damiano sul presunto flirt con Belen

In molti sono scettici riguardo a una possibile relazione tra Damiano David e Belen Rodriguez, ma il chiacchiericcio si fa semore più intenso.

A “tagliare la testa al toro”, quindi, ci ha pensato il frontman della band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Sulle Instagram Stories di Damiano del 19 novembre una in particolare ha suscitato l’attenzione di molti. Il cantante ha scritto: “Sto leggendo un sacco di ca**ate“.

Damiano mette a tacere le voci su di lui e Belen

La storia pubblicata da Damiano, con tanto di faccina annoiata, si riferirebbe, con molta probabilità al gossip che sta girando su una presunta relazione con la showgirl argentina.

Insomma pare che il frontman dei Maneskin abbia voluto dire la sua, seppur in maniera enigmatica, per mettere a tacere quelle che ora sembrano solo voci non confermate.