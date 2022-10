Marco Bellavia torna a mostrarsi in video sui social: le sue parole entusiasmano i fan.

A distanza di qualche giorno dal suo addio al GF Vip 7, Marco Bellavia è tornato sui social. Tramite il profilo Instagram del suo manager Tony Toscano, l’ex volto di Bim Bum Bam ha ammesso che “adesso” sta benissimo.

Marco Bellavia torna sui social

Anche se i concorrenti del GF Vip 7 l’hanno costretto ad abbandonare la Casa, Marco Bellavia è uscito vincente dal programma. Dopo qualche giorno di silenzio, l’ex volto di Bim Bum Bam è tornato sui social, mostrando una forma smagliante. A condividere la sua immagine è stato il manager Tony Toscano che, via Instagram, ha annunciato:

“Ciao amici miei, oggi ho una bella notizia per voi, una grande sorpresa. Vi mancava e me lo chiedevate tutti i giorni: ‘Dov’è Marco? Cosa fa Marco?’ Marco è qui”.

Le prime parole di Marco Bellavia

Bellavia, con un golfino fucsia e un sorriso smagliante, è apparso in video. Ha dichiarato:

“Ciao a tutti, ciao ragazzi. Adesso stiamo benissimo, abbiamo un attimo riordinato le idee. Io sto bene, mi sono anche abbronzato”.

Marco, tranquillo come non mai, ha mostrato di stare bene.

I fan hanno immediatamente sommerso di like e commenti il video, felici di vederlo sorridente.

Marco Bellavia torna al GF Vip 7?

Tony Toscano, intervistato dall’Adnkronos, ha ammesso che Marco potrebbe tornare al GF Vip 7. Ha sottolineato che la produzione del reality sta spingendo molto affinché ciò avvenga, ma Bellavia non ha ancora preso una decisione. In attesa di scoprirla, sappiamo che l’ex Vippone dovrebbe essere ospite di una delle prossime dirette per avere un confronto con gli altri concorrenti.