Marco Giallini, il dramma: "Mia moglie morta 12 anni fa, mai metabolizzato"

Marco Giallini è tornato a parlare della scomparsa di sua moglie, Loredana, morta nel 2011 per un’emorragia cerebrale.

Marco Giallini: la scomparsa della moglie

Marco Giallini ha ammesso di non aver mai superato la scomparsa di sua moglie Loredana, con cui è convolato a nozze nel 2003 e con cui ha avuto due figli. La donna è tragicamente e improvvisamente scomparsa nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale. “A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone“, ha dichiarato il celebre attore, e ancora: “Non voglio far piangere nessuno in televisione, ma insomma per due ragazzini, uno di 5 anni e uno di 12, che stanno andando al mare, una cosa così improvvisa è qualcosa di terribile. Questo è terribile per me, è terribile per chi l’ha subito ieri e per chi lo subirà. E speriamo che non succeda più a nessuno, ma è un augurio inutile”.

L’attore ha confessato anche che sua moglie abbia avuto modo di vedere solo alcuni dei suoi primi film al cinema e a tal proposito ha detto: “Quando avevamo 300 euro in banca, lei, ridendo con le amiche, diceva: ‘Io ho fatto un investimento’. Lei diceva che era un investimento perché in qualche modo sapeva che qualcosa avrei combinato”. In questi anni l’attore si è occupato da solo della crescita dei suoi figli e non ha mai dimenticato l’amore per sua moglie.