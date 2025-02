Marco Mazzoli, vincitore de “L’Isola dei Famosi” nel 2023, ha rivelato alcuni segreti del reality show.

Marco Mazzoli svela i segreti de L’Isola dei Famosi: “Cose illegali tagliate”

Il conduttore radiofonico e televisivo Marco Mazzoli è stato uno dei volti più popolari de “L’Isola dei Famosi“, programma che ha tra l’altro vinto nel 2023. Mazzoli ha rivelato alcuni retroscena del reality show, parlando di scene tagliate. Ma ecco le sue parole: “se è vero che c’è stata una scena tagliata? Sì, è vero. C’erano 17 testimoni. Non so se ho visto degli alieni, ma qualcosa di trano sì. Eravamo in Honduras senza lampioni, il buio più totale. Eravamo sdraiati a parlare e a un certo punto abbiamo visto delle luci velocissime, che poi si bloccavano di colpo, poi stavano ferme e alla fine decollavano. Ma ne abbiamo viste centinaia. Non so se erano alieni, aeri militari o magari siamo noi del futuro che abbiamo trovato un modo per tornare.”

Marco Mazzoli e la fuga in zattera

Marco Mazzoli ha anche raccontato che sull’isola avevano mandato sua moglie e i suoi cani ma che uno di loro è caduto dall’elicottero ferendosi. La moglie non voleva dirglielo, era andata sull’isola per convincere il marito a rimanere. Mazzoli decise di restare anche perché gli consentirono di costruirsi una zattera. Lui, in realtà, voleva, con la zattera, andare fino a Miami! Arrivato però al largo, sono andati a prenderlo con un barchino per riportarlo sull’isola.