Marco Verratti rapinato nella villa di Ronaldo a Ibiza: aveva con sé 3 milioni

La vacanza a Ibiza di Marco Verratti si è trasformata in un incubo: il calciatore è stato vittima di un furto da ben 3 milioni.

Colpo grosso per i ladri che hanno rapinato Marco Verratti, famoso calciatore del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana. Al giocatore sono stati sottratti 3 milioni tra orologi, gioielli preziosi e contanti.

Marco Verratti rapinato in vacanza a Ibiza

La settimana di vacanza a Ibiza, nel cuore della movida spagnola, si è trasformata in un incubo per Marco Verratti.

Verratti stava soggiornando con la moglie Jessica Aidi nella villa di proprietà di Ronaldo il fenomeno, ex giocatore di Inter, Real e Barcellona e attuale presidente del Valladolid. La casa si troverebbe nella zona di Cala Jondal, nel comune di Sant Josep.

Il calciatore che ha trovato in Francia la sua seconda casa non aveva pubblicizzato sui social il suo viaggio in Spagna, ma è stato paparazzato da compagni e amici che come lui sono in vacanza sull’isola.

Al momento della rapina, avvenuta nella notte di domenica 26 giugno, non c’era nessuno in casa e non sono stati individuati segni di effrazione. L’indomani, lunedì 27, è scattata la denuncia alla Guardia Civil.

La polizia spagnola conferma il furto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Sembra che il totale del bottino sia di circa 3 milioni.