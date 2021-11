Lutto nel mondo del giornalismo modenese per la morte di Maria Cristina Ruini, a 52 anni, dopo una dura battaglia contro una malattia.

Lutto nel mondo del giornalismo modenese per la morte di Maria Cristina Ruini, a 52 anni, dopo una dura battaglia contro una malattia.

Maria Cristina Ruini morta a 52 anni: lutto nel mondo del giornalismo modenese

Maria Cristina Ruini è morta a 52 anni, dopo aver combattuto per anni contro una malattia che l’aveva colpita. Una donna molto forte, con una grande tenacia, che ha continuato a lavorare sempre, fino all’ultimo. Il quotidiano La Pressa ha spiegato che pochi giorni fa era insieme ai colleghi giornalisti ad un appuntamento stampa, con penna, telefono e microfono in mano, come sempre dedita al suo lavoro.

Maria Cristina Ruini morta a 52 anni: la terribile notizia

Maria Cristina Ruini è stata descritta come una persona che riusciva sempre a regalare un sorriso e a dimostrare tutta la sua forza, che da sempre l’ha contraddistinta sia sul lavoro che nella sua vita privata. Una donna forte, mamma di una ragazzina di 12 anni, e una giornalista molto in gamba. La terribile notizia è arrivata nella giornata di oggi, 26 novembre, ed è stata un duro colpo per tutte le persone che la conoscevano.

Maria Cristina Ruini morta a 52 anni: il ricordo

“Ha iniziato il suo percorso professionale ad Antenna 1 a Modena ed è sempre stata apprezzata per lo stile e il rigore dei suoi servizi, la capacità di affrontare con misura ogni tipo di notizia, passando dalla cronaca agli approfondimenti” ha ricordato l’Assostampa modenese.