Lutto nel calcio, morto Simone Perisan: era il fratello maggiore del portiere Samuele Perisan

Lutto per il calciatore Samuele Perisan: morto il fratello maggiore Simone Perisan. Al momento, non sono ancora state rivelate le cause del decesso del giovane uomo.

A poche ore dallo sconvolgente decesso di Michael Basile, fratello del campione di judo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio nel 2016 Fabio Basile, un nuovo lutto ha devastato il mondo dello sport italiano.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre, infatti, è stata resa nota la drammatica e prematura scomparsa del fratello maggiore del calciatore Samuele Perisan, Simone.

L’annuncio relativo al tragico evento è stato diramato attraverso i canali social del Pordenone Calcio, squadra che gioca in Serie B e della quale Samuele Perisan fa parte nel ruolo di portiere titolare.

Lutto per il portiere Samuele Perisan: la morte del fratello Simone

Sulla base delle informazioni diffuse sinora, è stata comunicata la morte di Simone Perisan, fratello maggiore del calciatore, nato a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia.

Le forze dell’ordine stanno indagando sul decesso del giovane uomo ma non sono ancora state rivelate le cause che hanno indotto la prematura scomparsa della vittima.

Lutto per il portiere Samuele Perisan: i messaggi di cordoglio

Per quanto riguarda il messaggio postato dal Pordenone Calcio, sul profilo Facebook ufficiale della squadra è possibile leggere quanto segue: “Abbracciamo tutti il nostro Samuele Perisan, per la prematura scomparsa del fratello Simone. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti i cari, a cui vanno le più sentite condoglianze del presidente Lovisa, di soci, dirigenti, tecnici e calciatori del Club”.

Al dolore provato dal portiere classe 1997, si è unita anche la società dell’Udinese che ha manifestato il proprio cordoglio e ha ricordatioi Perisan con “una famiglia legata indissolubilmente all’Udinese con suo fratello Samuele, cresciuto come portiere nel nostro vivaio fino ad arrivare alla Prima Squadra”.

Simone Perisan è noto per essere stato dirigente del settore giovanile bianconero.