Maria Grazia Cucinotta in lutto: “Addio grande uomo”

Maria Grazia Cucinotta in lutto: l'attrice e regista saluta per sempre il suocero.

Terribile lutto per Maria Grazia Cucinotta: è morto il suocero Carlo. L’attrice, con un commovente post su Instagram, ha ricordato il padre di suo marito, dedicandogli parole profonde, ricche di affetto e stima.

Maria Grazia Cucinotta in lutto

Ore difficili per Maria Grazia Cucinotta.

L’attrice e regista, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato che sta vivendo un terribile lutto. Il signor Carlo, padre di suo marito Giulio, è morto. A didascalia di uno scatto che ritrae il suocero, ha scritto parole bellissime, ricche d’affetto e stima. Lo descrive come un “grande uomo“, che lascia un vuoto immenso nella sua famiglia.

L’addio di Maria Grazia Cucinotta

A didascalia di una foto che ritrae il suocero con quella che deve essere sua moglie, Maria Grazia ha scritto:

“Ciao nonno Carlo adesso potrai riprendere per mano la tua Rita e potrete ricominciare a passeggiare insieme nell’eternità dell’amore… Sei stato un grande imprenditore, marito, padre, nonno (suocero per me)”.

La Cucinotta non ha aggiunto altri dettagli, per cui non conosciamo le cause che hanno portato alla scomparsa del signor Carlo.

L’affetto di amici e fan

L’annuncio del lutto di Maria Grazia ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. Tutti si sono stretti attorno al suo dolore, riservandole parole di cordoglio. L’attore Riccardo Polizzy Carbonelli ha scritto: “Cara Maria Grazia, condoglianze a te, tuo marito e a tutte le persone della vostra famiglia che in questo momento soffrono per la perdita.

Sono vicino con l’affetto e la preghiera“. Rossella Brescia si è limitata a scrivere “Condoglianze“, con un bel cuoricino rosso. Tra i pensieri scritti dai fan, invece, si legge: “Ohhhh… Mi dispiace tanto per la perdita del papà di Giulio…. Sentite Condoglianze a tutta la famiglia… Un abbraccio a tutti voi” oppure “Ti abbraccio forte” o ancora “Ci uniamo nel vostro dolore con un forte abbraccio e tanto amore, possa ora vivere nella luce eterna“.