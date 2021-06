Mariano Catanzaro fa chiarezza sul suo orientamento: “Non ho fatto nessun coming out”

Mariano Catanzaro ha deciso di fare chiarezza in merito ai rumor riguardanti la sua vita privata.

Nei giorni scorsi Mariano Catanazaro è stato al centro di un gossip riguardante la sua presunta omosessualità e una sua altrettanto presunta liaison con Giovanni Ciacci. L’ex volto di Uomini e Donne ha personalmente smentito la questione.

Mariano Catanzaro smentisce il coming out

Dopo che ha ammesso di avere uno splendido rapporto con Giovanni Ciacci (con cui è stato paparazzato nei giorni scorsi) e con Tommaso Zorzi, Mariano Catanzaro è stato al centro di un insistente rumor: sui social c’è chi ha ipotizzato che l’ex tronista fosse gay e che avesse in atto una liaison proprio con lo stesso Ciacci. Sulla questione è intervenuto personalmente Mariano Catanzaro, che ha fermamente smentito la questione.

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme.

Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay”, ha dichiarato, e ancora: “Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz*te? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out.

Perché dobbiamo vivere in un mondo fatto di etichette? Se una persona ti fa star bene, a prescindere dall’orientamento sessuale che ha, ma perché non lo devi abbracciare? Ma perché dobbiamo vivere in un contesto di paura? Perché devo essere etichettato se abbraccio una persona del mio stesso sesso?“.

Mariano Catanzaro: la vita privata

Oggi Mariano Catanzaro risulta essere single, ma in passato sono note alcune delle sue liaison sentimentali con alcune donne note ai telespettatori del piccolo schermo. Tra queste vi sono Valentina Pivati, Cristina Roncalli, Emanuela Titocchia e tante altre. A Uomini e Donne Mariano Catanzaro si è presentato come corteggiatore di Valentina Dallari e, a seguire, di Desirée Popper.

Mariano Catanzaro contro le etichette

Quando si è sparso il rumor in merito alla sua presunta liaison con Giovanni Ciacci Mariano Catanzaro ha smentito la questione e ha fatto sapere di essere contrario a qualsivoglia tipo di etichetta.

“L’amore ha mille sfaccettature. Il mio orientamento sessuale è ben definito, sono etero. Io se voglio bene ad una persona le voglio bene a prescindere da tutto. Sono molto triste perché viviamo nell’epoca delle etichette”, ha dichiarato via social.