Marica Pellegrinelli sarebbe incinta del terzo figlio. A rendere pubblica la lieta novella è stato il settimanale Chi, che svela anche qualche dettaglio sulla gravidanza.

Marica Pellegrinelli è incinta del terzo figlio?

Bebè in arrivo in casa di Marica Pellegrinelli e del fidanzato William Djoko. Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, la modella sarebbe incinta del terzo figlio. Dagli scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini si nota un pancino sospetto, ma non è questo ad aver confermato la gravidanza.

Marica Pellegrini: a che mese di gravidanza è?

Secondo il settimanale Chi, Marica Pellegrinelli è incinta di tre mesi e ha già comunicato la bella notizia a familiari e amici. Queste, almeno, sono le conferme arrivate alla redazione della rivista di Alfonso Signorini. E’ bene sottolineare che l’ex compagna di Eros Ramazzotti, per il momento, non ha commentato la notizia.

Marica Pellegrinelli: il sogno di diventare ancora mamma

Marica non ha mai nascosto il sogno di diventare mamma per la terza volta. Dopo i primi due figli avuti da Eros Ramazzotti, la Pellegrinelli sarebbe riuscita a realizzare questo desiderio grazie al compagno William Djoko, di professione deejay. Non ci resta che attendere l’annuncio della modella.