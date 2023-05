Marigliano, auto trafitta da una sbarra di ferro: morta una 22enne

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Marigliano, piccolo paese campano situato nelle vicinanze di Napoli. Una ragazza di 22 anni è morta dopo che la sua automobile è stata trafitta da una sbarra in disuso che si trovava nella strada sterrata che stava percorrendo.

Incidente a Marigliano: auto trafitta da una sbarra: morta 22enne

Erano circa le ore 23 della sera di ieri, domenica 14 Maggio, quando una ragazza di Somma Vesuviana ha perso la vita, mentre era alla guida della sua Fiat Panda. La giovane stava percorrendo una strada sterrata su via Nuova del Bosco quando, per motivi ancora da accertare e in una dinamica ancora da chiarire, è andata a sbattere autonomamente contro una sbarra in disuso. La sbarra ha trafitto l’automobile, ferendo la giovane conducente.

L’intervento dei soccorsi e il decesso della 22enne

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per le indagini. Gli agenti dell’Arma hanno recuperato il corpo ormai senza vita della 22enne. Si attende ora l’autopsia sul suo cadavere. Sequestrata anche l’automobile che servirà per le indagini delle autorità.