Carne cruda e social: la giovane influencer Marilena Sansone mostra i lividi e racconta l’aggressione.

Marilena Sansone, nota influencer famosa per le sue sfide culinarie a base di carne cruda, è stata vittima di un’aggressione. La donna, che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di follower condividendo la sua passione per piatti estremi e insoliti, ora si trova a dover affrontare non solo la paura per l’accaduto, ma anche le conseguenze di questo episodio.

L’aggressione a Marilena Sansone: ferite visibili e choc emotivo

Marilena Sansone, influencer diventata nota sui social per la sua dieta esclusivamente a base di carne cruda, ha denunciato di essere stata aggredita fisicamente. In un video condiviso sui suoi canali, la content creator mostra graffi e lividi su volto e braccia, raccontando come una giornata che doveva essere di gioia – il ritorno in Italia per registrare una puntata televisiva – si sia trasformata in un incubo.

“Ero tornata in Italia, felice, per festeggiare i sacrifici di ogni mio giorno trascorso lontano da casa e registrare una puntata televisiva (questa era la bella notizia che dovevo darvi)… oggi mi ritrovo con cicatrici sul viso, segni che parlano da soli“.

Aggredita Marilena Sansone, influencer nota per mangiare carne cruda: la denuncia

Secondo il racconto dell’influencer, l’autrice dell’aggressione sarebbe una donna vegana che da tempo la perseguita online, creando ripetutamente profili falsi per aggirare i blocchi e monitorare le sue attività sui social. Sansone sottolinea che l’impatto psicologico dell’episodio è più doloroso delle ferite fisiche:

“Quello che mi segna di più è la violenza morale (perché le ferite passeranno, altro no, mi sta facendo troppo male). Non si può permettere a nessuno di rovinarti la vita in questo modo. Devono sapere che la colpa che hanno pesa, e che tutto il male che fanno tornerà indietro moltiplicato”.

La giovane ha già incaricato i legali di procedere con la denuncia per atti gravissimi, ma conferma che la registrazione della puntata televisiva prevista non verrà annullata:

“La puntata in tv verrà comunque registrata martedì 2. E coprirò tutto con il trucco. Grazie per questo bel regalo di compleanno proprio prima del mio giorno (il 4)”, ha concluso.