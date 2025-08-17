Il mondo del gossip si accende ancora una volta attorno alla famiglia Ferragni, ma stavolta il focus non è sulla celebre influencer Chiara. La protagonista è sua madre, Marina Di Guardo, autrice affermata e figura molto seguita sui social, che sembra aver voltato pagina dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore statunitense Frank Kelcz.

Dal matrimonio alla carriera: la vita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni dopo la separazione

Marina Di Guardo e Marco Ferragni sono stati sposati e sono i genitori di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni. Il loro matrimonio si è concluso nel 2002, quando Chiara era ancora adolescente. Dopo la separazione, Marina ha intrapreso una carriera nel mondo della moda, lavorando come vicedirettrice dello showroom di Blumarine, per poi dedicarsi con successo alla scrittura, pubblicando numerosi romanzi. Marco Ferragni, invece, ha mantenuto un profilo più riservato come dentista a Cremona, pur partecipando occasionalmente a eventi familiari e apparizioni pubbliche, come nella serie “The Ferragnez”.

“Tutta Milano ne parla”. Marina Di Guardo ha trovato l’amore? I retroscena sulla love story

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Affari Italiani, la scrittrice avrebbe iniziato una relazione con il celebre chef siciliano Filippo La Mantia. L’incontro sarebbe avvenuto grazie a una cena tra amici comuni, e da allora i due sembrano inseparabili. La Mantia, che ha iniziato la sua carriera come fotoreporter, ha poi trovato la sua vocazione nella cucina, ottenendo riconoscimenti come l’Ambrogino d’Oro nel 2021 per il contributo alla comunità durante la pandemia.

“Una cena dopo l’altra, i due sono stati avvistati nei locali più esclusivi della città e chi li ha visti insieme descrive una coppia affiatata e complice, con quella intimità che solo chi condivide una vera connessione può mostrare”, ha sottolineato Parpiglia.

I testimoni raccontano di una coppia affiatata e complice, avvistata nei locali più esclusivi di Milano, con una sintonia che riflette un legame profondo e autentico. Per Marina, si tratta del primo amore dopo la lunga storia con Kelcz, mentre La Mantia porta con sé esperienze familiari e professionali che ne fanno uno dei volti più amati e rispettati del panorama gastronomico italiano.