Marina La Rosa casta da anni: "Perché non ho fatto più l'amore"

L’ex gatta morta del primo Grande Fratello, Marina La Rosa, ha svelato perché non avrebbe più avuto rapporti intimi sotto le lenzuola dopo la fine della sua unione con il padre dei suoi due figli.

Marina La Rosa casta

Marina La Rosa si è confessata senza filtri ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio 2 e ha svelato i motivi per cui da ormai diverso tempo non avrebbe rapporti intimi con un partner. “Per me l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia.

Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”, ha dichiarato l’ex gatta morta del primo Grande Fratello, che ha specificato quindi di non aver trovato ancora la persona giusta per lei. “Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché”, ha aggiunto.

Solo di recente Marina La Rosa ha confermato la sua separazione da Guido Bellitti, padre dei suoi due figli Gabriele e Andrea.

La separazione

Nel 2021 Marina La Rosa ha annunciato la fine della sua lunga ed importante unione con Guido Belliti, e a tal proposito ha detto: “La nostra crisi durava già da un paio d’anni. La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”. Oggi l’ex volto tv sembra aver trovato la serenità anche da single.