Marina La Rosa, la fine del suo matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili”

Marina La Rosa ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla fine del suo matrimonio.

Marina La Rosa ha svelato per la prima volta alcuni retroscena della fine della sua storia d’amore con Guido Bellitti, da cui si è separata dopo 10 anni di matrimonio e due figli.

Marina La Rosa: la separazione dal marito

Marina La Rosa ha messo fine alla sua unione di lunga data con Guido Bellitti, padre dei suoi due figli, Gabriele e Andrea. L’ex concorrente del primo Grande Fratello non ha fatto segreto della sofferenza che questa vicenda le ha recato: lei stessa ha infatti ammesso che a causa dei suoi problemi col marito sarebbe arrivata a pesare solamente 47 chili.

“A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta ‘Basta!'”, ha affermato, e ancora: “La solitudine è l’attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori rivolto soltanto ai miei figli e agli amici che, infondo, non sono nient’altro che la famiglia che ci scegliamo”.

Marina La Rosa: l’analisi e il rapporto con il padre

L’ex volto tv ha svelato che si sarebbe sottoposta ad un lungo periodo di analisi che le avrebbe consentito, da adulta, di recuperare un rapporto col padre (che si era separata da sua madre). Oggi, nonostante la fine del suo matrimonio, Marina La Rosa è riuscita a ritrovare la serenità grazie ai suoi due figli e agli amici più cari.

Marina La Rosa: le parole su Soleil Sorge

L’ex volto del 1° Grande Fratello ha espresso alcune parole gentili nei confronti di Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e con cui lei ha condiviso l’esperienza dell’Isola dei Famosi.

“Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo”, ha affermato. Marina La Rosa continuerebbe anche a sentire in chat i vecchi concorrenti del 1° Grande Fratello (escluso Rocco Casalino, con cui avrebbe perso i contatti dopo il suo ingresso in politica).

Sui social Marina La Rosa continua a condividere molto della sua vita privata e della sua quotidianità con i fan, che non vedono l’ora di sapere se per il futuro riserverà altre storie d’amore. Al momento sulla questione tutto tace e del resto l’ex gieffina sta ancora facendo i conti con la fine del suo matrimonio, durato per oltre 10 anni.