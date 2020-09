Voci di corridoio parecchie insistenti vedrebbero Marina La Rosa in crisi coI marito Guido Bellitti: le ultime novità sulla coppia

Aria di crisi tra Marina La Rosa e il marito Guido Bellitti, avvenente avvocato lontano dal mondo dello spettacolo. Voci di corridoio rivelano che la coppia si sarebbe addirittura lasciata alla fine del lockdown, nonché appena prima dell’estate. Il gossip sull’ex gatta morta del Grande Fratello sta dunque impazzando sui social, soprattutto dopo averla vista ospite a Live – Non è la D’Urso in occasione dei festeggiamenti del ventennale dalla messa in onda del reality.





Marina La Rosa, crisi coniugale

Ovviamente in quel frangente si è parlato solamente del Grande Fratello, non toccando minimamente gli aspetti della vita privata di Marina La Rosa. Nel corso di questi anni, la gieffina della prima ora ha vissuto pressoché lontana dai riflettori, preferendo dedicarsi alla sua famiglia.

L’abbiamo poi rivista all’Isola dei Famosi lo scorso anno, show dal quale è tra l’altro uscita vincitrice.

Secondo quanto pubblicato su siti di gossip, Marina si sarebbe separata dal coniuge da circa tre mesi, mentre lui avrebbe già lasciato la casa romana di Monteverde. Secondo le fonti vicine alla coppia, il loro amore si sarebbe spento, rimanendo tuttavia in buoni rapporti per amore dei loro due figli. Si erano sposati esattamente dieci anni fa: chissà dunque se ora Marina sarà intenzionata a tornare nel mondo dello spettacolo?