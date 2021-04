Mario Biondi, la replica dopo le critiche: “Boicottate le radio che trasmettono musica straniera”

Mario Biondi ha replicato via social ai numerosi insulti ricevuti per aver proposto di boicottare le radio che trasmettono musica straniera.

Mario Biondi si è espresso in merito alla protesta dei “bauli in piazza” e ha chiesto ai suoi fan di mandare un segnale di solidarietà alla categoria dei lavoratori dello spettacolo smettendo di ascoltare la musica straniera in radio.

Mario Biondi: la replica alle polemiche

Mario Biondi ha proposto di smettere di ascoltare le radio che trasmessono musica estera per appoggiare la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Il suo punto di vista ha generato una bufera in rete, e oltre a Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, in tanti si sono scagliati contro Mario Biondi via social, costringendolo a spiegare ulteriormente il suo punto di vista.

“Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Esortate tutte le radio che programmano musica straniera a proporre musica nazionale o boicottatele”, aveva scritto Biondi in un post via social.

A seguito degli insulti da lui ricevuti, il cantante ha replicato: “Sovranista, rincoglionito, incoerente, sfigato, scemo, stupido, assurdo, imbarazzante, poco serio, da abolire, blasfemo, ridicolo. Le persone frustrate devono necessariamente vedere il peggio negli altri per sentirsi migliori. Io vorrei che le radio sostenessero il prodotto italiano, vi è chiaro adesso?”