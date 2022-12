Mariotto, la stoccata a Selvaggia Lucarelli: "Ha la fissa del complotto"

Guillermo Mariotto ha commentato l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici del programma.

Guillermo Mariotto: la stoccata a Selvaggia Lucarelli

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli si è scagliata a chiare lettere contro il resto della giuria a Ballando con le Stelle per il modo in cui è stata trattata lei e anche il suo compagno (concorrente di questa edizione) Lorenzo Biagiarelli. Il giudice Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio in merito alla vicenda affermando:

“Ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice”, e ancora:

“Il conflitto di interessi andava gestito meglio, con più furbizia: doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena.

Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco […] Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia (…) Selvaggia, che mi sta simpatica da morire, si batte per le giuste crociate a favore delle donne ma le detesta tutte”.

Intanto, sui social, Selvaggia Lucarelli ha commentato con un lungo sfogo quanto accaduto durante questa edizione del programma e ha lasciato intendere che dovrà riflettere se essere o meno presente anche nella prossima edizione dello show.

Sui social intanto in molti le hanno espresso la loro solidarietà e sono curiosi di saperne di più.