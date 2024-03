Marisa Laurito ha fatto una confessione che ha sorpreso i fan: fino a 50 anni ha guidato senza avere la patente.

Ospite del programma Da noi… a Ruota Libera di Francesca Fialdini, Marisa Laurito ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera. L’attrice ha fatto anche una confessione sul suo privato: fino a 50 anni ha guidato senza avere la patente.

Marisa Laurito ha raccontato:

“Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre”.