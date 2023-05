Marisa Laurito: "Nuda per la vittoria del Napoli? Non ho l'età"

Marisa Laurito nell’ultima intervista ha risposto ad alcune domande relative alla vittoria dello scudetto del Napoli, città natale dell’attrice.

Marisa Laurito sullo scudetto del Napoli: “Esaltante è dir poco”

Il Napoli torna a vincere il tricolore e riaccende entusiasmi vissuti la prima volta 33 anni fa. Al tempo, nel 1987, Marisa Laurito c’era allo stadio, e ha voluto ripercorrere i momenti di emozione:

«Esaltante è dir poco. Io purtroppo sono a Roma perché impegnata per cose di lavoro ed ero a casa, è stato terribile vedere quello che accadeva in Tv, anche perché i due scudetti precedenti ero in campo. Vabbè che era a Udine, ma comunque sono troppo felice abbia vinto il Napoli, se l’è meritato».

Il ricordo della festa scudetto del 1987

Nel 1987, in occasione del per il primo scudetto, fu allestita una grande festa in Rai, con la presenza di Gianni Minà, Arbore e tutti i calciatori. La Laurito ha voluto ricordarla così:

«Momenti splendidi, il 10 maggio eravamo allo stadio e con noi c’era anche Luciano De Crescenzo, un grande tifoso del Napoli. In quella diretta in Rai invece cantammo la famosa “Core Napulitano” rivisitata, la riscrivemmo al momento in chiave ironica inserendoci la parola “scudetto”. Tocca provare a rifarla quella festa».

Marisa Laurito nuda per il Napoli?

Infine, la risposta alla domanda ironica e un po’ maliziosa, che la vedrebbe posare nuda per celebrare la vittoria del campionato di Serie A del Napoli;