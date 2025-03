Marracash è uno dei riferimenti della scena rap italiana con una carriera lunga e soddisfacente alle spalle che ad ogni suo nuovo brano non delude fan ed appassionati del genere. Al di fuori della musica ha creato un podcast dove non perde occasione per parlare apertamente di temi scottanti e di grande attualità.

Marracash ed il suo podcast “fuori dalla bolla”

Marracash oltre che impegnarsi in ambito musicale percorre altre strade per tentare un maggiore engagement con il proprio pubblico ed ecco quindi che ha da diverso tempo creato un podcast.

Il titolo è “fuori dalla bolla” che già fa intuire come uno degli obiettivi principali sia quello di andare oltre il classico modo di informare su quanto sta accadendo e di farlo con il proprio stile.

Uno stile tagliente come lo sono le sue canzoni che vanno dritte al punto e raccontano senza troppi giri di parole la società odierna.

Nell’ultima puntata il cantante ha toccato un tema che è stato sulla bocca di tutti per diverso tempo e per motivi diversi ovvero il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni.

Chiara e Fedez, la storia d’amore è la vera truffa

Marracash ha voluto parlare prima di Chiara che secondo lui ha ricevuto un accanimento in merito alla situazione del pandorogate riportato dal sito di gossip Biccy.it – “…il caso di Chiara Ferragni ormai è too much […] lei paga il fatto che non si è difesa”.

E’ poi voluto intervenire sul rapporto di coppia tra lei e Fedez di cui riportiamo l’estratto sempre proveniente dal sito di cui sopra – “la truffa lì era la storia d’amore. La loro relazione era la vera truffa, che poi era alla base di tutto quel meccanismo lì. Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente mi indigna di più”. Queste le