Martina Maccari, moglie di Bonucci, sente la sua mancanza: “Erotica anche la mollica”

La moglie di Bonucci, Martina Maccari, sente la mancanza del marito, lontano da casa da 30 giorni. La frecciatina ironica sul profilo Instagram sulla mancanza fisica ha divertito tutti i suoi follower.

Martina Maccari, moglie di Bonucci: la mancanza del marito

Martina Maccari, ex modella e moglie di Leonardo Bonucci, sente sempre di più la mancanza del marito, che è lontano da più di 30 giorni a causa dell’impegno calcistico con gli Europei. Questa assenza diventa ogni giorno più pesante, anche dal punto di vista fisico, e Martina ha deciso di non nasconderlo, anzi di sottolinearlo con grande ironia. Uno sfogo divertente con i suoi follower su Instagram. “Giorno 30 e rotti.

Ormai è erotica anche la mollica del pane” ha scherzato, con molta ironia. Fortunatamente, l’attesa è quasi finita, visto che domenica 11 luglio l’Italia giocherà la finalissima e in seguito Leonardo Bonucci potrà nuovamente abbracciare la moglie e tornare a casa dalla sua famiglia.

Martina Maccari, chi è la moglie di Bonucci

Martina Maccari, nata nel 1985, è un ex modella. Oggi si occupa dei suoi tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, e cura un blog personale, Lo Zoo di Zoev, in cui racconta la sua vita quotidiana e dà numerosi consigli.

La signora Bonucci è sempre stata molto ironica per cui la sua battuta non. ha stupito nessuno. Ha sempre mostrato anche un caratterino molto acceso, come quando si era sfogata con i suoi follower dopo aver contratto il Covid. In questa occasione ha tirato fuori tutta la sua ironia, con una battuta che ha fatto divertire tutti sulla mancanza fisica di suo marito, impegnato con gli Europei.

Moglie di Bonucci: la loro storia d’amore

Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono sposati il 21 giugno 2011 con una cerimonia riservata a parenti e amici. La loro storia d’amore è iniziata nel 2008. “Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa” aveva raccontato Martina su Instagram. “Al primo incontro Leonardo era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere” aveva aggiunto. La coppia ha avuto tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda. I due hanno dovuto affrontare un momento molto difficile nel 2016, quando hanno scoperto che il loro secondogenito Matteo aveva una malattia.