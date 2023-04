Mascherine in ospedale e Rsa, nuove regole dal 1 maggio: cosa cambia

Manca sempre meno alla scadenza dell’obbligo di mascherina in ospedale e nelle Rsa, fissata per il 30 aprile. I tecnici del ministero della Salute sono infatti al lavoro su una nuova ordinanza che dovrebbe prevedere un’importante riduzione degli obblighi di utilizzo nelle aree sanitarie. Ecco ciò che cambierà dall’1 maggio.

Covid e mascherine, dov’è ancora obbligatorio utilizzarle? Ecco cosa cambia dall’1 maggio

Si va verso l’annullamento dell’obbligo di mascherina in ospedali ed Rsa, ma con riserve: si pensa infatti di lasciare una raccomandazione all’uso del dispositivo di protezione in caso di presenza di anziani o soggetti fragili e immunodepressi, così da poterli tutelare.

L’ultima decisione spetterà comunque ai direttori sanitari degli ospedali, così come ai direttori medici delle strutture territoriali e a medici di famiglia e pediatri nei loro studi e nelle sale d’attesa.

Con buona probabilità dall’1 maggio resterà l’obbligo di mascherina in pronto soccorso, per pazienti con sintomi respiratori, così come per il personale, per i pazienti e per i loro parenti.

Per quanto riguarda sempre gli ospedali, cade ufficialmente l’obbligo di mascherina nelle sale disposte a bar, mensa e di stazionamento.

Resta invariato l’obbligo di utilizzo del dispositivo nelle Rsa e nelle strutture di lungodegenza e riabilitazione, sia per il personale che per i parenti in visita. Questo ovviamente per tutelare anziani e soggetti fragili, sin dall’inizio della pandemia i più esposti a contrarre il virus.