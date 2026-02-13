Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della propria abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Il corpo presentava ferite da arma da taglio e le circostanze del decesso restano ancora avvolte nel mistero. I carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto.

Mistero a Massa Carrara: uomo trovato morto sul balcone di casa

Come riportato da La Nazione, un uomo di 55 anni è stato rinvenuto senza vita sul balcone della propria abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Il corpo giaceva a terra, in una pozza di sangue, con evidenti lesioni compatibili con l’utilizzo di un’arma da taglio.

A dare l’allarme, nella serata del 12 febbraio, sarebbe stata la moglie, che avrebbe contattato il numero unico per le emergenze dopo averlo trovato gravemente ferito. I sanitari del 118, intervenuti con più mezzi tra cui l’automedica di Aulla e un’ambulanza della Croce Azzurra di Comano, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna, sotto shock, è stata successivamente accompagnata in ospedale.

L’abitazione si troverebbe in località Villa di Panicale, una zona verde e poco abitata, caratterizzata da case distanti tra loro e da un contesto montano particolarmente tranquillo. La piccola comunità, che conta meno di cinquemila residenti, è rimasta scossa dall’accaduto.

Massa Carrara: uomo trovato morto sul balcone di casa, si indaga

Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri, impegnati nei rilievi e nell’ascolto dei familiari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista. Le ferite riscontrate sul corpo sarebbero state provocate da una lama, ma resta da chiarire se si tratti di un gesto compiuto da terzi o di un atto autolesionistico.