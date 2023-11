Massimiliano Varrese: "Avance da donne famose sul set, se faccio i nomi scoppia un casino"

Massimiliano Varrese ha rotto il silenzio sulle presunte avance da famose donne del mondo dello spettacolo che avrebbe ricevuto sul set.

Massimiliano Varrese: le avance sul set

Al Grande Fratello, il concorrente Massimiliano Varrese ha svelato che avrebbe ricevuto delle avance da parte di donne molte famose, e per finire ha aggiunto: “Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione, ma al momento sembra che l’attore non sia interessato a svelare ulteriori particolari sulla vicenda. Massimiliano Varrese ha avuto una storia importante con la collega Valentina Melis, madre della figlia Mia (nata nel 2017).

Nella casa del reality show sembrava aver instaurato un rapporto speciale con la coinquilina Heidi Baci, che proprio a causa della sua vicinanza con l’attore ha discusso con i genitori e ha deciso di lasciare anticipatamente il reality show. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla vicenda.