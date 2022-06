Massimo Galli ha presentato il suo libro a Forlì

Ieri, 9 giugno 2022, si è tenuta a Forlì la presentazione del nuovo libro di Massimo Galli scritto insieme alla giornalista Lorella Bertoglio.

Il noto infettivologo Massimo Galli ha presentato ieri, 9 giugno 2022, alle ore 20:15, il suo nuovo libro. L’evento, come si apprende da ForlìToday, si è tenuto a Forlì nella Sala Aurora del Palazzo Albicini.

Massimo Galli ha presentato il suo nuovo libro a Forlì

A presentare l’evento ed invitare il professor Galli è stato il Lions Club Forlì Valle del Bidente. Il titolo del libro è “Gallipedia, voglio dire” (Vallecchi). Massimo Galli non è autore unico del libro, in quanto è stato scritto insieme alla giornalista medico-scientifica Lorella Bertoglio, anch’essa invitata alla presentazione. Il libro scritto da Massimo Galli e da Lorella Bertoglio non si concentra esclusivamente sulla pandemia di Coronavirus, ma su tutte le malattie che il professore ha incontrato durante la sua carriera.

Un breve curriculum di Massimo Galli

Massimo Galli è noto al popolo italiano per essere uno dei virologi superstar che hanno riempito i palinsesti televisivi per almeno due anni durante la pandemia. Nella sua carriera, il professor Galli, ha diretto il reparto universitario di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano dal 2008 al 2021. Dal 2017 al 2019 è stato presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Massimo Galli vanta inoltre oltre 600 pubblicazioni scientifiche.