In occasione della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai Uno lo scorso mercoledì 21 giugno Serena Bortone ha avuto l’occasione di intervistare, tra gli altri, anche il noto attore Massimo Ghini, che in questi giorni è tornato in tutte le sale cinematografiche italiane con il nuovo film Un matrimonio mostruoso.

In questa cornice, l’attore ha fatto alla conduttrice una rivelazione personale che di certo avrà lasciato sgomenti molti telespettatori sintonizzati da casa. Ecco dunque cos’ha rivelato in diretta.

Massimo Ghini a Oggi è un altro giorno: “Sono stato trasportato in ospedale”

Alla conduttrice, Ghini ha raccontato di un incidente avuto qualche tempo fa sul palco, mentre si trovava in un teatro di Torino. In sostanza, mentre era impegnato nelle prove di uno spettacolo, l’attore ha dato una forte testata ad una scala lasciata di traverso in mezzo ai piedi da alcuni macchinisti. “Ho preso un colpo micidiale in fronte ma ho resistito ed ho fatto il giro del dietro il palcoscenico dove sono caduto sulle ginocchia” ha spiegato Ghini a proposito.

Ghini ha quindi raccontato che dopo l’incidente si è ritrovato costretto a correre al più vicino ospedale, ancora vestito da Cassio, il personaggio dell’Otello di Shakespeare che stava interpretando in quello spettacolo. Alla fine, per fortuna, nulla di grave.