Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi contro gli autori: "Vengo bloccata"

Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi contro gli autori: non ha libertà di esprimersi.

Frecciatina inaspettata, quella che Romina Carrisi ha riservato agli autori di Oggi è un altro giorno. La figlia di Al Bano è una degli affetti stabili di Serena Bortone, ma a quanto pare non ha libertà di esprimersi come vorrebbe.

Oggi è un altro giorno: Romina Carrisi contro gli autori

Romina Carrisi è uno degli affetti stabili del programma Oggi è un altro giorno. Sembrava che la figlia di Al Bano e Romina Power si trovasse bene nel programma di Serena Bortone, eppure ha lanciato una frecciatina agli autori. Tramite il suo profilo Twitter, ha accusato la produzione di non lasciarle grande libertà di espressione.

Le critiche a Romina Carrisi

Su Twitter, parlando di Oggi è un altro giorno, un utente si è chiesto: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”. Secondo alcuni telespettatori, la Carrisi non ha un ruolo fondamentale nel programma della Bortone. Insomma, sembra il classico comodino.

La frecciatina di Romina Carrisi agli autori

Romina non ha incassato in silenzio e, nel replicare all’utente in questione, ha lanciato una frecciatina agli autori di Oggi è un altro giorno. La Carrisi ha tuonato:

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata“.

Come reagiranno gli autori di Oggi è un altro giorno? La faranno fuori come Memo Remigi? Lo scopriremo presto.