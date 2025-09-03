Massimo Moratti, come sta l’ex presidente dell’Inter: segnali positivi da...

Massimo Moratti, come sta l’ex presidente dell’Inter: le ultime notizie dal ricovero.

Le condizioni di salute di Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, sembrano in miglioramento. Dopo il recente ricovero, fonti ospedaliere confermano segnali positivi, rassicurando amici, familiari e tifosi. Ecco come sta.

Ricovero di Massimo Moratti: polmonite e supporto respiratorio

Lo scorso 27 agosto, Massimo Moratti è stato ospedalizzato all’Istituto Humanitas di Rozzano a seguito di una polmonite, che ha richiesto un attento monitoraggio in terapia intensiva.

Nei primi giorni, è stato sottoposto a ventilazione assistita poiché non riusciva a respirare autonomamente. Il ricovero ha consentito ai medici di osservare da vicino l’evoluzione del suo quadro clinico, somministrando trattamenti mirati e valutando costantemente i progressi della sua salute.

Massimo Moratti, segnali positivi dall’ospedale: come sta l’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti ha lasciato il reparto di Terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano dopo circa una settimana di ricovero a causa di una polmonite. Nei primi giorni, l’imprenditore era stato intubato per supportare la respirazione, ma nel weekend è stato possibile rimuovere il supporto meccanico.

Durante il ricovero, Moratti ha potuto parlare con la moglie Milly e con i familiari più stretti, ricevendo il loro sostegno e conforto. I medici descrivono il quadro clinico come stabile, con segnali positivi che fanno ben sperare in un recupero progressivo.

Nonostante l’uscita dalla terapia intensiva, Moratti rimane sotto costante controllo medico per monitorare l’evoluzione del suo stato di salute. Dopo qualche giorno di assestamento, i sanitari hanno valutato che il trasferimento in un reparto ordinario fosse sicuro, pur mantenendo un cauto ottimismo. La moglie Milly, citata dall’Adnkronos, ha rassicurato:

“Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto”.

Le cure proseguono regolarmente e la presenza dei familiari più vicini contribuisce a sostenere l’ex presidente in questa fase delicata, lasciando intravedere una ripresa concreta.