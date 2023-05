Gli spettacoli in programma a Perugia e Grosseto saranno rinviati a ottobre in quanto Massimo Ranieri sta male: tutti i dettagli.

Massimo Ranieri sta male: per questo motivo, le date degli spettacoli in programma a fine maggio nelle città di Perugiae Grosseto sono state posticipate al mese di ottobre. Cosa è successo al cantante?

Massimo Ranieri sta male, rinviati a ottobre gli spettacoli a Perugia e Grosseto

Massimo Ranieri è stato colto da un “forte stato influenzale”. A causa delle condizioni di salute del cantante, le date dello spettacolo che avrebbe dovuto tenere a Perugia e a Grosseto sono state rinviate al prossimo ottobre. A riferire dello slittamento degli appuntamenti è stata la stessa organizzazione che ha comunicato la malattia dell’artista.

“A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale, le repliche di Grosseto e Perugia previste per il giorno 27 e 28 maggio 2023, vengono posticipate nel mese di ottobre prossimo”, è stato annunciato.

Le nuove date fissate dall’organizzazione

Lo stato influenzale che ha temporaneamente messo k.o. Ranieri ha provocato l’insorgere dell’afonia. Il sintomo, facilmente risolvibile in circa una settimana, ha tuttavia costretto il cantante a posticipare lo spettacolo a dopo la chiusura della stagione estiva.

Di conseguenza, stando a quanto rivelato dall’organizzazione, le date degli spettacoli in programma a fine maggio verranno rispettivamente rinviate al 24 ottobre 2023 a Perugia e al 25 ottobre 2023 a Grosseto.

Per entrambi gli appuntamenti, i biglietti acquistati in precedenza restano validi e, di conseguenza, dovranno essere rispettati posto e settore assegnati al momento della compravendita. Chi volesse rinunciare al proprio biglietto, invece, potrà fare domanda di rimborso entro e non oltre il 30 luglio 2023.