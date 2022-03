Masterchef Italia 11, lo show cooking di Sky è giunto al termine. Chi vincerà il titolo?

Alla finale di Masterchef 11 manca pochissimo e sono quattro gli aspiranti chef che potrebbero vincere la finale. Chi di loro vincerà?

L’undicesima stagione di Masterchef Italia è ormai giunta alla conclusione. Dei venti chef che erano riusciti ad accedere alla cucina più famosa del Paese sono rimasti solo in quattro a contendersi il titolo.

Si tratta di Lia, Tracy, Carmine e Christian tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Ciascuno di loro, nel corso di queste puntate ha portato un pezzo della loro storia che è stata poi trasmessa nei piatti sottoposti all’attenzione di tre giudici severissimi ossia Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. La domanda che ci si chiede a poche ore dalla finale è la seguente: chi tra queste giovani promesse è l’undicesimo Masterchef italiano?

I premi messi in palio

Oltre al titolo di Masterchef, il vincitore (o la vincitrice) avrà la possibilità di “mettere le mani” sul montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro oltre che alla possibilità di scrivere il proprio libro di ricette.

Non solo. Verrà anche offerta la possibilità di accedere ad un corso di Alta formazione presso la prestigiosa scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA.

Chi vincerà Masterchef Italia 11? I protagonisti

In attesa dell’ultima puntata, vale la pena conoscere qualcosa di più sui quattro protagonisti a cominciare dalle due finaliste Tracy e Lia rispettivamente di 28 e 30 anni ed entrambe provenienti dalla provincia di Verona. Tracy, in particolare, è nata in Nigeria e lavora come cameriera, mentre Lia una delle concorrenti probabilmente più “peperine” della stagione, vive a Costermano e nella vita fa la bancaria.

Passiamo poi a Christian, 20enne della provincia Torino e studente di ingegneria chimica alimentare. Affetto dalla sindrome di Asperger, nonostante la prima parte del percorso sia stata segnata da alti e bassi, è stato probabilmente il concorrente che è migliorato di più dimostrando che la forza di volontà e la passione sanno superare anche le più ardue difficoltà.

Infine non possiamo non parlare di Carmine che, a soli 18 anni, ha dimostrato di essere forse uno dei talenti più puri in questa stagione. Sotto l’ala del “professore” Bruno Barbieri, questo giovanissimo cuoco ha dimostrato che il suo percorso nel mondo della cucina è solo agli inizi.