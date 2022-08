Matilde De Angelis replica agli haters: “Dovrei rinforzare i glutei? Voi il cervello”

Matilda De Angelis ha replicato contro gli haters che hanno commentato una sua foto in costume.

Matilda De Angelis ha postato sui social alcuni scatti in bikini e ha replicato ai fan che le hanno suggerito di “rinforzare” i suoi glutei.

Matilda De Angelis contro gli haters

Matilda De Angelis ha postato una foto in cui è ritratta in bikini durante le sue vacanze estive.

L’immagine ha fatto il pieno di like e apprezzamenti da parte dei fan, ma non ha mancato anche di sollevare qualche critica. In particolare un utente ha scritto: “E rinforziamoli ‘sti glutei (,mo non cominciamo con le c***ate di body shaming, io pure c’ho la panza e c’ho bisogno di addominali”. L’attrice ha replicato scrivendo: “rinforzate il cervello”. Matilda De Angelis non ha fatto segreto di aver sofferto di attacchi d’ansia e insicurezze a causa dei continui giudizi degli altri sul suo aspetto fisico.

L’attrice ha anhce ammesso di aver sofferto molto a causa della sua acne.

La vita privata

In questo momento sembra che l’attrice sia riuscita a ritrovato la serenità accanto al collega attore Pietro Castellitto. I due hanno molto in comune e, durante l’estate 2022, sono stati spesso avvistati mentre si scambiavano baci appassionati. In tanti tra i fan di Matilda De Angelis sperano di saperne presto di più sul conto della giovane coppia, ma per ora sulla questione tutto tace.