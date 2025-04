Matrimonio in vista per Kristen Stewart e Dylan Meyer: ecco cosa sappiamo

Matrimonio intimo per Kristen Stewart e Dylan Meyer a Los Angeles. La coppia, lontana dai riflettori, ha celebrato le nozze in segreto. Ecco tutti i dettagli svelati da TMZ.

Alla fine l’hanno fatto davvero. In silenzio, lontane dal rumore dei social. Senza post. Senza filtri. Kristen Stewart si è sposata.

Kristen Stewart e Dylan Meyer, nozze segrete a Los Angeles

L’attrice — conosciuta da mezzo mondo per quel volto da eterna ragazza in Twilight — Kristen Stewart ha detto sì a Dylan Meyer. Sceneggiatrice, compagna, adesso moglie.

A sganciare la notizia è stato TMZ, che quando si parla di scoop non sbaglia mai un colpo.

Il giorno? Pasqua. Non una qualunque, quella di quest’anno. Era domenica, 20 aprile. La location? La loro casa di Los Angeles, niente resort da mille e una notte. Nessun castello in Toscana o spiaggia privata alle Hawaii.

Un matrimonio così come se lo erano sempre immaginate, probabilmente. Intimo. Essenziale. Privato. Solo chi conta davvero, almeno per loro.

Le due si erano conosciute tempo fa, anno 2013, sul set, come accade spesso a Hollywood. Però nulla di più, all’epoca, almeno così sembrava.

Poi la vita — si sa — ti riporta sempre dove devi essere. Nel 2019 si sono ritrovate, non sul set, stavolta. Ma al party di un amico. E lì, sì, qualcosa è cambiato.

Kristen Stewart e Dylan Meyer, chi ha fatto la proposta?

La storia d’amore è decollata in sordina, senza mai scivolare nel solito gossip sfacciato. Quasi una sfida, in tempi in cui tutto finisce online in pochi minuti.

Due anni dopo, la proposta. A farla non è stata Kristen Stewart, come molti si sarebbero aspettati. No. È stata Dylan Meyer. Un gesto semplice, ma definitivo. Stewart l’aveva raccontato con il sorriso di chi sa di aver trovato la persona giusta: “Non potevo rispondere diversamente, sono follemente innamorata.”

E così, dopo licenze, firme e qualche brindisi, oggi le due sono ufficialmente moglie e moglie.

Pare che alla cerimonia ci fossero pochi volti noti. Qualcuno sussurra Ashley Benson, insieme a suo marito Brandon Davis. Stop, lista chiusa.

Del resto, non era una festa in stile Hollywood, non era mai stato quel tipo di amore, il loro.

Tempo fa, Stewart aveva persino detto di voler fare tutto in modo poco formale. “Potremmo sposarci anche questo weekend, senza dirlo a nessuno.”

Beh. A quanto pare l’hanno fatto. E nessuno l’ha saputo, almeno fino adesso.