Mattarella accoglie le Frecce Tricolori: "Rappresentate uno dei simboli del nostro paese"

Il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i piloti delle Frecce Tricolori, tornati da un tour in Canada e Stati Uniti. Il generale dell’Aeronautica, Goretti, e il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, comandante della squadra, hanno espresso gratitudine per l'incontro. Il presidente ha elogiato l'Aeronautica Militare e le Frecce Tricolori per il loro impegno e l'importanza del loro lavoro.