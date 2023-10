Il presidente Sergio Mattarella, ha accolto il suo omologo finlandese al Colle dopo un ritardo di tre anni dovuto al Covid.

Durante questo periodo, ha notato un peggioramento globale a causa di comportamenti umani irresponsabili, come l’aggressione in Ucraina e l’attacco terroristico di Hamas in Israele.

Il Presidente Mattarella: l’accoglienza al presidente Niinisto al Quirinale

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha accolto il presidente finlandese Niinisto al Quirinale, notando un declino globale dovuto a comportamenti irresponsabili. Ha espresso gratitudine per la visita rinviata a causa del Covid.

Negli ultimi tre anni, il mondo ha sperimentato cambiamenti significativi, inizialmente, affrontammo le sfide sociali ed economiche generate dalla pandemia di COVID-19 grazie alla collaborazione scientifica internazionale. Tuttavia, successivamente, eventi come l’aggressione russa in Ucraina e l’evento terroristico di Hamas in Israele hanno causato un aumento della violenza, dimostrando comportamenti umani irresponsabili.

Il messaggio di Mattarella: “Fermare l’escalation in Medioriente”

Gli eventi che si sono succeduti negli ultimi tempi, hanno senz’altro contribuito al peggioramento delle condizioni globali.

Questi eventi hanno contribuito al peggioramento delle condizioni globali.

L’incontro tra i presidenti è prezioso data la stima reciproca, la saggezza e l’importante ruolo della Finlandia nella comunità internazionale.

Esiste un imperativo forte affinché la situazione nel Medio Oriente non si incendi ulteriormente. È essenziale porre un freno all’escalation della violenza e riorientarsi verso una via che favorisca una soluzione condivisa per i conflitti, ha sottolineato il presidente.