Il Presidente della Repubblica Italiana ha deciso di scrivere a Papa Francesco per un’occasione speciale: l’onomastico del Pontefice. Scopriamo qui di seguito le parole che ha rivolto Sergio Mattarella al Papa.

Per l’onomastico di Papa Francesco, Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Santo Pontefice che è stato riportato da Ansa. Il Presidente ha scritto che:

Suonano opportuni e pressanti i Suoi appelli alla salvaguardia degli imprescindibili vincoli di fratellanza, appelli che non cessano di interrogare le coscienze di milioni di donne e uomini di ogni continente e che costituiscono per credenti e non credenti semi fecondi di giustizia e di pace.