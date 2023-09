Matteo Messina Denaro darà il cognome alla figlia

Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza hanno fatto pace. Padre e figlia avevano interrotto i rapporti da anni ma oggi è arrivata una decisione inaspettata.

Da tempo parliamo di Matteo Messina Denaro come il boss numero 1 di Cosa Nostra, pochi lo vedono in veste di padre amorevole e la prima a capire il contorto mondo che ruotava intorno lui fu Lorenza, la sua unica figlia, avuta dalla relazione con una donna di nome Franca. Da bambina è cresciuta nella famiglia del boss trapanese ma a 18 anni si è distaccata da quel mondo e lui non l’ha mai perdonata.

È stata ripudiata da Messina Denaro proprio come lei non ha mai manifestato la volontà di vederlo, nemmeno adesso che l’uomo lotta contro un cancro.

La figlia di Matteo Messina Denaro ha sempre portato il cognome della madre

Ora, le incomprensioni di un tempo sembrano essersi affievolite e Messina Denaro ha deciso che la figlia potrà portare il suo cognome, mentre fino a oggi ha usato quello della madre.

La giovane infatti è conosciuta come Lorenza Alagna e la famiglia della madre non ha mai accettato la relazione di Franca con il boss.

Le prime visite

Le condizioni del boss si sono aggravate ulteriormente e forse questo ha contribuito ad avvicinare i due, fra l’altro Lorenza ha portato il nipotino in carcere per farlo conoscere dal nonno.

Lorenza ha visitato per la prima volta il padre ad aprile e durante questo primo incontro e nei successivi, hanno cominciato a conoscersi e a chiarirsi.