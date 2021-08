Matthew Mindler è morto a 19 anni: era la star di “Quell’idiota di nostro fratello”

Matthew Mindler è morto a 19 anni, star del film "Quell'idiota di nostro fratello". Il giovane è stato trovato morto vicino al college che frequentava.

Matthew Mindler è morto a 19 anni: era scomparso

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la Pennsylvania. Anche il mondo del cinema e dello spettacolo è rimasto sconvolto per la notizia della morte del giovane attore. Stiamo parlando di Matthew Mindler, che è morto a soli 19 anni nei pressi del Millersville State College. Si tratta del campus che frequentava il giovane. A dare l’annuncio della morte del ragazzo è stato il college in questione, dove l’attore stava frequentando il primo anno.

La scomparsa dell’attore era già stata denunciata e da giovedì erano in corso le ricerche per trovare lo studente il prima possibile, come si legge nel comunicato del college. Purtroppo Mindler è stato trovato morto.

Matthew Mindler è morto a 19 anni: le indagini

Le cause della morte di Matthew Mindler non sono state svelate. La polizia al momento sta indagando su quanto accaduto, cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo, di cui era già stata denunciata la scomparsa.

La denuncia era stata effettuata mercoledì 25 agosto e da quel momento sono partite le ricerche. La famiglia aveva allertato le autorità quando il ragazzo, lasciata la stanza del suo dormitorio, non era più tornato. Nessuno sa quali siano i motivi per cui il ragazzo si è allontanato dalla sua stanza senza farvi più ritorno, ma le indagini sono ancora in corso e presto verranno svelati ulteriori dettagli.

Matthew Mindler è morto a 19 anni: la carriera

Matthew Mindler è famoso soprattutto per il suo ruolo in “Quell’idiota di nostro fratello“, commedia del 2011 con Paul Rudd, Elizabeth Banks e Zooey Deschanel. Nel film aveva Mindler il ruolo di River, figlio di una coppia oppressiva interpretata da Emily Mortimer e Steve Coogan. Tra gli altri ruoli un episodio della serie “As the World Turns” e apparizioni nei cortometraggi “Frequency” e “Solo“. Mindler è stato anche ospiti di due famosi talk show americani, ovvero “The Late Show With David Letterman” e “Last Week Tonight With John Oliver“. L’ultimo progetto risale al 2016, un film per la televisione dal titolo “Chad: An American Boy“.