Elisa Isoardi potrebbe sostituire Federica Panicucci a Mattino Cinque: il gossip sulle due conduttrici è sempre più insistente.

Elisa Isoardi sostituirà Federica Panicucci a Mattino Cinque? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente ma al momento non vi sono conferme.

Elisa Isoardi sostituirà Federica Panicucci?

Stando ai rumor in circolazione il futuro televisivo di Elisa Isoardi potrebbe essere in Mediaset: dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi infatti, la conduttrice sarebbe stata valutata per uno speciale di Mattino Cinque (previsto per il week end).

Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma in tanti tra i fan di Elisa Isoardi sperano di saperne presto di più. C’è anche chi ipotizza che nella prossima edizione di Mattino Cinque l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco possa sostituire del tutto Mattino Cinque (e del resto dopo le voci in merito alla cancellazione degli show di Barbara D’Urso, tutto è possibile!).

Elisa Isoardi nel frattempo si gode la permanenza sull’Isola dei Famosi, dove già avuto un acceso scontro con l’opinionista Tommaso Zorzi.

Tra i fan dello show c’è chi ha sognato una nuova storia d’amore per la conduttrice, che al momento si professa single. Dopo la rottura da Matteo Salvini e il flirt con Alessandro Di Paolo sembra che Elisa Isoardi non sia riuscita a trovare l’amore, ma in tanti sperano in una nuova relazione per la conduttrice.