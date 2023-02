Maurizio Costanzo, la malattia e l'ultima volontà: "Voglio morire stringendo la mano di Maria De Filippi"

Maurizio Costanzo è morto oggi, 24 febbraio, a Roma.

Il giornalista, che aveva 84 anni, soffriva di una malattia, come svelato tempo fa dalla moglie Maria De Filippi. Recentemente aveva svelato la sua ultima volontà.

Maurizio Costanzo, la malattia di cui soffriva

Maurizio Costanzo è morto a 84 anni, come comunicato dal suo ufficio stampa. Una notizia che ha sconvolto tutta l’Italia. Per il momento non è ancora chiaro quale sia il motivo ufficiale del decesso, ma l’avanzare dell’età iniziava a farsi sentire.

La moglie Maria De Filippi, in un’intervista a Che tempo che fa, aveva svelato che Maurizio Costanzo soffriva di diabete, una malattia che può solo essere tenuta sotto controllo. La moglie, nell’intervista di Fabio Fazio, aveva raccontato che Costanzo era molto goloso di dolci, caramelle e gelato. La conduttrice ha rivelato che il marito spesso nascondeva i biscotti alla Nutella e le caramelle Rossana e lei doveva controllare che non esagerasse nel consumarli.

Le cause del decesso non sono ancora state rese note, per cui non è chiaro se si sia trattato di una complicanza della malattia oppure di altro. A novembre 2022 è stato interrotto il Maurizio Costanzo Show e i telespettatori erano rimasti molto colpiti perché il conduttore aveva deciso di saltare la puntata speciale perché non si sentiva bene, ma lui aveva spiegato che non era niente di grave ma solo un po’ di influenza.

L’ultima volontà di Maurizio Costanzo: “Voglio morire stringendo la mano di Maria De Filippi”

Maurizio Costanzo, recentemente, ha raccontato di avere una sua ultima volontà, ovvero quella di morire stringendo la mano dell’amata moglie Maria De Filippi. Una dichiarazione molto romantica, ma che ha fatto agitare la conduttrice. “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì.

Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita” aveva spiegato la De Filippi a Oggi.