Mauro Icardi senza freni: il regalo da oltre 200mila euro per Wanda Nara

Un nuovo super regalo ha strabiliato i fan di Mauro Icardi, che non ha badato a spese per fare felice la moglie Wanda Nara

La coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara è certamente una delle più chiacchierate nel mondo calcistico e sportivo in generale. La loro storia è del resto nata proprio da un fatto di cronaca rosa, quando entrambi tradirono Maxi Lopez, ex amico e collega del primo nonché ex marito della seconda.

Los secretos “fierreros” del Bentley de más de 200 mil euros que Mauro Icardi le regaló a Wanda Narahttps://t.co/0fhHhrJwMQ pic.twitter.com/h99goe9mUA — TN Autos (@TNAutos) December 10, 2018

Oggi la popolare showgirl e modella argentina è a tutti gli effetti la compagna di vita dell’attaccante del PSG, dal quale ha avuto le sue bimbe Francesca e Isabella. Ovviamente è anche mamma di Valentino Gastón, Constantino e Benedicto, i tre figli maschi avuto dal primo coniuge.

Wanda è peraltro la procuratrice sportiva di Icardi, del quale cura gli interessi e la carriera con grande prontezza e professionalità.

Icardi dona a Wanda Nara una Bentley Bentayga

La relazione tra il bomber ex interista e la moglie-procuratrice è spesso sottoposta alla disanima dei social.

L’attaccante argentino mostra infatti spesso la sua passione per i regali, che adora fare alle persone che ama. Proprio in occasione del compleanno dell’adorata consorte, Icardi non ha badato a spese, sorprendendo la stessa Wanda Nara con un regalo stratosferico. Si tratta nel dettaglio di una Bentley Bentayga del valore di circa 2oo mila euro. Come se non bastasse, la vettura è stata recapitata alla fortunata con tanto di targa personalizzata con il uso nome e adorna di palloncini a forma di cuore.