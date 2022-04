Max Giusti ha avuto un incidente sulla pista da motocross e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Max Gisuti è finito in ospedale in seguito a una gara di motocross dove ha avuto uno spiacevole incidente.

Max Giusti in ospedale: le sue condizioni

Attraverso i social Max Giusti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che ha avuto un incidente mentre stava disputango una gara di motocross.

Il conduttore è stato portato al Policlino Gemelli di Roma e ha fatto sapere di essersi lussato il braccio sinistro. “Mi hanno rimesso a posto”, ha detto il presentatore nel tentativo di tranquillizzare i suoi fan sui social, e ancora: “Sto bene”. Giusti stava disputando una gara di motocross nel circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti.

La passione per le moto da cross

Già in passato Giusti aveva parlato ai suoi fan della sua passione per le moto da cross.

“La cosa incredibile è che ho ritrovato la stessa moto due anni fa, l’ho comprata on line, e mi è tornato l’entusiasmo di allora”, aveva dichiarato, e ancora: “Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni”. Nonostante l’incidente avuto sul circuito di Ponte Sfondato sembra che il presentatore stia bene e che non veda l’ora di poter tornare a guidare la sua moto e in tanti tra i fan dei social gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e di incoraggiamento.

Giusti continuerà ad aggiornarli sulle sue condizioni attraverso i social?